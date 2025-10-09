Газета
Главная / Политика /

Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной в итоге будет разрешен. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Я думаю, что в итоге мы урегулируем ситуацию с Россией, — сказал Трамп. — Я думаю, мы это решим».

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске, в значительной степени исчерпан из-за действий европейцев, и призвал США осторожно подходить к вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk, отметив, что их использование возможно только с участием американского персонала.

Политика / Международные отношения

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп.

6 октября Трамп уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.

