Степашин: атаки Tomahawk будут означать военные действия США против России

7 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал заявление Трампа по поводу поставок Украине Tomahawk. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» – написал политик. Речь шла о высказывании Трампа, что перед принятием решения он хотел бы уточнить, что именно Киев будет делать с этими ракетами.