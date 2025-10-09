Степашин: атаки Tomahawk будут означать военные действия США против России
Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk, но их непосредственное боевое применение по сути станет актом военных действий со стороны США против РФ. Об этом экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил ТАСС.
Степашин воздержался от прогнозов, пойдет ли Вашингтон на такой шаг.
«Я военный человек, [знаю], украинцы не смогут ими [ракетами Tomahawk ] управлять – ни по наводке, ни по обслуживанию», – подчеркнул он.
Бывший российский премьер полагает, что президент США Дональд Трамп «не зря пошутил» на тему того, что необходимо посмотреть, как именно украинская сторона станет применять эти ракеты.
7 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал заявление Трампа по поводу поставок Украине Tomahawk. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» – написал политик. Речь шла о высказывании Трампа, что перед принятием решения он хотел бы уточнить, что именно Киев будет делать с этими ракетами.