Импичмент Пашиняна поддержали 34 депутата

В проекте заявления парламента указано, что правительство Пашиняна не выполнило свои обязательства, а также не смогло дать эффективные реакции на проблемы, с которыми столкнулось государство. По мнению фракции «Честь имею», премьер и его правительство часто и сами становились причиной возникновения новых вызовов.