Импичмент Пашиняна поддержали 34 депутата
Импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально поддержали 34 депутата, сообщил лидер оппозиционной фракции «Честь имею», предложившей начать процесс, Айк Мамиджанян в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Для запуска инициативы оппозиции необходимо 36 депутатов.
«Сегодня фракция "Армения" вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», – написал Мамиджанян.
В проекте заявления парламента указано, что правительство Пашиняна не выполнило свои обязательства, а также не смогло дать эффективные реакции на проблемы, с которыми столкнулось государство. По мнению фракции «Честь имею», премьер и его правительство часто и сами становились причиной возникновения новых вызовов.
Среди обвинений депутатов в отношении Пашиняна также невыполнение стратегии нацбезопасности, срыв процесса международного признания геноцида армян, ухудшение двусторонних отношений с дружественными странами, нарушение демократических основ и прав человека. В документе они отметили «расцвет коррупции и протекционизма», отсутствие отчетности и другие факторы.
18 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что Пашинян разрушает государство, оставляя тяжелое наследие для будущих властей. По его словам, шаги, которые предпринимает премьер, наносят серьезный ущерб стране. Экс-глава государства также отметил, что постоянные оскорбления в адрес оппозиции могут быть признаком осознания масштабов последствий своих решений.