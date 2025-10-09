Трамп: «Хамас» может отпустить израильских заложников 13 октября

Трамп также раскрыл некоторые детали следующего этапа сделки, выразив уверенность в восстановлении Газы. Он сообщил о формировании так называемого «Совета мира», который, по его мнению, будет обладать значительным влиянием, однако конкретные механизмы его работы не были уточнены.