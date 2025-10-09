Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: «Хамас» может отпустить израильских заложников 13 октября

Ведомости

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения между Израилем и «Хамасом» может состояться 13 октября, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News.

Трамп также раскрыл некоторые детали следующего этапа сделки, выразив уверенность в восстановлении Газы. Он сообщил о формировании так называемого «Совета мира», который, по его мнению, будет обладать значительным влиянием, однако конкретные механизмы его работы не были уточнены.

Американский президент анонсировал подписание сторонами договоренностей в рамках первоначальной стадии мирного плана. Согласно его заявлению, это соглашение позволит в ближайшее время освободить всех заложников, а израильские войска отойдут на заранее установленные рубежи, что станет первыми шагами на пути к установлению прочного и долгосрочного мира.

Что известно о сделке Израиля и «Хамаса»

Политика / Международные новости

Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе 29 сентября. Согласно ему, предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте