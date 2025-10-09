Трамп: «Хамас» может отпустить израильских заложников 13 октября
Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения между Израилем и «Хамасом» может состояться 13 октября, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News.
Трамп также раскрыл некоторые детали следующего этапа сделки, выразив уверенность в восстановлении Газы. Он сообщил о формировании так называемого «Совета мира», который, по его мнению, будет обладать значительным влиянием, однако конкретные механизмы его работы не были уточнены.
Американский президент анонсировал подписание сторонами договоренностей в рамках первоначальной стадии мирного плана. Согласно его заявлению, это соглашение позволит в ближайшее время освободить всех заложников, а израильские войска отойдут на заранее установленные рубежи, что станет первыми шагами на пути к установлению прочного и долгосрочного мира.
Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе 29 сентября. Согласно ему, предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.