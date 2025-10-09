Нетаньяху созовет заседание кабмина по вопросам безопасности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет заседание кабинета министров по вопросам безопасности в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) 9 октября. После этого пройдет голосование в правительстве, пишет CNN со ссылкой на израильского чиновника.
По его словам, голосование состоится исключительно по соглашению между Израилем и палестинским движением «Хамас» об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и задержанных, а не по всему договору о прекращении огня.
Собеседник телеканала добавил, что для обеспечения возвращения заложников израильские силы останутся «на позициях вдоль "желтой линии", за пределами города Газа и коридора Нетцарим, но при этом будут контролировать 53% территории сектора». Под «желтой линией» подразумевается отсылка к карте прекращения огня, опубликованной Белым домом в конце сентября, на которой отражены несколько этапов отвода войск.
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения о первом этапе мирного урегулирования между Израилем и «Хамасом». Sky News Arabia со ссылкой на источники пишет, что соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных. По данным Reuters, подписание соглашения между Израилем и «Хамасом» по первому этапу мирного плана состоится в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).