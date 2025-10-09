Нетаньяху созовет заседание кабмина по вопросам безопасности

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения о первом этапе мирного урегулирования между Израилем и «Хамасом». Sky News Arabia со ссылкой на источники пишет, что соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных. По данным Reuters, подписание соглашения между Израилем и «Хамасом» по первому этапу мирного плана состоится в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).