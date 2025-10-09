Путин начал государственный визит в Таджикистан
Президент России Владимир Путин начал государственный визит в Таджикистан. На площади перед входом во Дворец нации стартовала церемония его официальной встречи с лидером страны Эмомали Рахмоном, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
У Дворца нации Путин и Рахмон прослушали гимн России. Путин представил Рахмону зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука, помощника президента Юрия Ушакова, замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября и пробудет там до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Основные мероприятия пройдут 9 октября, когда состоятся переговоры Путина и Рахмона сначала в узком, а затем в расширенном составе делегаций. Это уже четвертая их встреча в 2025 г. – предыдущая прошла на полях саммита ШОС в Китае. В Кремле сообщили, что по прибытии в Таджикистан Путин подарил Рахмону картину и уникальное издание научной монографии об истории таджикского народа.