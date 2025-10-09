Путин начал государственный визит в Таджикистан

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября и пробудет там до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Основные мероприятия пройдут 9 октября, когда состоятся переговоры Путина и Рахмона сначала в узком, а затем в расширенном составе делегаций. Это уже четвертая их встреча в 2025 г. – предыдущая прошла на полях саммита ШОС в Китае. В Кремле сообщили, что по прибытии в Таджикистан Путин подарил Рахмону картину и уникальное издание научной монографии об истории таджикского народа.