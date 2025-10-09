Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Путин отметил постоянную работу России и Таджикистана в области безопасности с учетом «непростой ситуации, которая складывается в регионе». Российский лидер также поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку, упомянув открытие нескольких школ. Путин добавил, что в вузах РФ учатся студенты из Таджикистана и Москва будет «самым внимательным образом относиться к этой сфере деятельности».