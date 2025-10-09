Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Путин назвал Таджикистан надежным союзником РоссииМосква дорожит отношениями с Душанбе и будет выполнять свои обязательства
Россия и Таджикистан – надежные союзники, Москва дорожит этим и, безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, говоря о работе двух стран в области безопасности.
«Мы выполняем все договоренности, все фундаментальные наши цели, заложенные еще в Договоре о дружбе 1993 г. И действительно, я с вами полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям», – сказал Путин.
Российский лидер обратил внимание на хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран. По его словам, в 2024 г. рост торгового оборота составил свыше 7%, а за первые семь месяцев текущего года – более 17%.
«Это хорошая динамика, и мы, безусловно, сможем ее сохранить», – подчеркнул президент России.
Путин отметил постоянную работу России и Таджикистана в области безопасности с учетом «непростой ситуации, которая складывается в регионе». Российский лидер также поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку, упомянув открытие нескольких школ. Путин добавил, что в вузах РФ учатся студенты из Таджикистана и Москва будет «самым внимательным образом относиться к этой сфере деятельности».
По словам главы российского государства, в ходе его визита запланирован ряд серьезных шагов. Будет содержательное совместное заявление двух лидеров и определено движение по всем направлениям в будущем.
Встреча Путина с Рахмоном стала четвертой в 2025 г. Предыдущая состоялась на полях саммита ШОС в Китае.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября. Его визит продлится до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».