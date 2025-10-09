Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Москва дорожит отношениями с Душанбе и будет выполнять свои обязательства
Ведомости

Россия и Таджикистан – надежные союзники, Москва дорожит этим и, безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, говоря о работе двух стран в области безопасности.

«Мы выполняем все договоренности, все фундаментальные наши цели, заложенные еще в Договоре о дружбе 1993 г. И действительно, я с вами полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям», – сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран. По его словам, в 2024 г. рост торгового оборота составил свыше 7%, а за первые семь месяцев текущего года – более 17%.

Путин начал государственный визит в Таджикистан

Политика / Международные отношения

«Это хорошая динамика, и мы, безусловно, сможем ее сохранить», – подчеркнул президент России.

Путин отметил постоянную работу России и Таджикистана в области безопасности с учетом «непростой ситуации, которая складывается в регионе». Российский лидер также поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку, упомянув открытие нескольких школ. Путин добавил, что в вузах РФ учатся студенты из Таджикистана и Москва будет «самым внимательным образом относиться к этой сфере деятельности».

По словам главы российского государства, в ходе его визита запланирован ряд серьезных шагов. Будет содержательное совместное заявление двух лидеров и определено движение по всем направлениям в будущем.

Встреча Путина с Рахмоном стала четвертой в 2025 г. Предыдущая состоялась на полях саммита ШОС в Китае.

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября. Его визит продлится до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте