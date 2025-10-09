Итальянская правящая партия хочет запретить ношение паранджи и никаба

30 июня в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Теперь в стране ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.