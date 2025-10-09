Газета
Итальянская правящая партия хочет запретить ношение паранджи и никаба

Ведомости

Итальянская правящая партия «Братья Италии» намерена запретить носить паранджи и никабы в общественных местах. За это может грозить штраф в размере от 300 до 3000 евро, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление депутата и одного из инициаторов законопроекта Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», – написал Дельмастро.

Politico отметило, что в рамках инициативы также будут усилены наказания за принудительные браки. Требования о раскрытии иностранного финансирования к религиозным группам, которые не признаны государством официально, также войдут в новые правила.

30 июня в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Теперь в стране ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.

