Итальянская правящая партия хочет запретить ношение паранджи и никаба
Итальянская правящая партия «Братья Италии» намерена запретить носить паранджи и никабы в общественных местах. За это может грозить штраф в размере от 300 до 3000 евро, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление депутата и одного из инициаторов законопроекта Андреа Дельмастро.
«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», – написал Дельмастро.
Politico отметило, что в рамках инициативы также будут усилены наказания за принудительные браки. Требования о раскрытии иностранного финансирования к религиозным группам, которые не признаны государством официально, также войдут в новые правила.
30 июня в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Теперь в стране ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.