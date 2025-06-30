В Казахстане запретили носить никабы и скрывать лицо в общественных местах
В Казахстане вступил в силу закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.
Норма о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, стала частью закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». Поправки направлены на совершенствование правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников силовых структур.
Согласно документу, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил поддержку инициативе депутатов.
«Потому что в первую очередь это направлено на безопасность. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?» – заявил министр.
Он добавил, что предложение неоднократно обсуждалось на заседаниях профильного комитета с участием заместителей министра и ответственных сотрудников МВД.
30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал также, что Казахстан обязался пресечь случаи пролета украинских беспилотников через свою территорию. По его словам, Астана поддерживает контакт с российскими военными и службами безопасности.