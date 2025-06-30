Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Казахстане запретили носить никабы и скрывать лицо в общественных местах

Ведомости

В Казахстане вступил в силу закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

Норма о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, стала частью закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». Поправки направлены на совершенствование правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников силовых структур.

Согласно документу, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, разрешено только в исключительных случаях: при исполнении служебных обязанностей, по медицинским показаниям, в целях гражданской обороны, для защиты от неблагоприятных погодных условий, а также во время участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях в соответствии с законодательством.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил поддержку инициативе депутатов.

«Потому что в первую очередь это направлено на безопасность. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?» – заявил министр.

Он добавил, что предложение неоднократно обсуждалось на заседаниях профильного комитета с участием заместителей министра и ответственных сотрудников МВД.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал также, что Казахстан обязался пресечь случаи пролета украинских беспилотников через свою территорию. По его словам, Астана поддерживает контакт с российскими военными и службами безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных