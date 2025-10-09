Медведев провел переговоры с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР в Пхеньяне
Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян встретился с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном, передает ТАСС.
По данным агентства, в делегацию России на переговорах вошли также секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие.
8 октября Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом. Представители страны принимают участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания ТПК по приглашению ее Центрального комитета. Годовщина отмечается 10 октября.