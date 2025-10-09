Газета
Каллас: Украина не сможет противостоять России в одиночку

Ведомости

Украине не удастся вернуть утраченные территории «в одиночку», стране понадобится помощь Евросоюза (ЕС), заявила верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас в интервью Die Zeit.

«Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров», – выразила мнение политик.

По словам Каллас, нужно в том числе увеличивать объемы поставок оружия на Украину.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. Для этого, по его мнению, Украине понадобится поддержка Евросоюза. После этого многие политики, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, отметили, что это высказывание могло быть попыткой переложить ответственность за судьбу Киева с Соединенных Штатов на Европу.

