Каллас: Украина не сможет противостоять России в одиночку

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. Для этого, по его мнению, Украине понадобится поддержка Евросоюза. После этого многие политики, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, отметили, что это высказывание могло быть попыткой переложить ответственность за судьбу Киева с Соединенных Штатов на Европу.