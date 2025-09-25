Туск: Трамп переложил на ЕС ответственность за исход конфликта на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился с тем, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной всех территорий – это не только проявление оптимизма, но и сигнал о попытке США дистанцироваться от активного участия в конфликте.
«Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения участия США и передачи ответственности за прекращение конфликта Европе. Правда лучше иллюзий», – написал Туск в соцсети X.
24 сентября Reuters писал, что комментарии президента США Дональда Трампа о поддержке возвращения Украиной всех территорий стали неожиданным поворотом в его риторике, однако аналитики полагают, что за этой поддержкой скрывается желание дистанцироваться от прямого участия США в конфликте и передать основную ответственность Европе.
25 сентября Financial Times сообщала, что европейские политики опасаются, что последние высказывания президента Трампа по Украине говорят о том, что в случае если Киев потерпит военную неудачу или останется без финансирования, это позволит Вашингтону переложить вину на ЕС.
23 сентября Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. До этого он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.