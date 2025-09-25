Туск: Трамп переложил на ЕС ответственность за исход конфликта на Украине

23 сентября Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. До этого он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.