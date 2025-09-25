FT: чиновники в ЕС боятся, что Трамп переложит на них вину за провал Украины

Издание напомнило, что в течение нескольких месяцев Трамп заявлял, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. При этом 23 сентября, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории». Для этого, по мнению главы Белого дома, республике необходима помощь Евросоюза.