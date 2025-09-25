FT: чиновники в ЕС боятся, что Трамп переложит на них вину за провал Украины
Европейские политики опасаются, что последние высказывания президента США Дональда Трампа по Украине говорят о том, что в случае если Киев потерпит военную неудачу или останется без финансирования, это позволит Вашингтону переложить вину на ЕС, сообщила газета Financial Times.
Издание напомнило, что в течение нескольких месяцев Трамп заявлял, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. При этом 23 сентября, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории». Для этого, по мнению главы Белого дома, республике необходима помощь Евросоюза.
Один из собеседников газета отметил, что якобы поддержка возврата Украиной территорий помогает Трампу подготовить для себя «запасной выход». В материале также говорится, что европейские лидеры сейчас считают Трампа ненадежным союзником. При этом «в ряде кабинетов» позицию Трампа восприняли положительно, пишет издание.
24 сентября агентство Reuters также писало со ссылкой на своих экспертов, что изменения в риторике Трампа были нужны ему, чтобы передать основную ответственность за исход конфликта Европе. Аналитики считают, что американский президент стремится сохранить имидж эффективного миротворца, но не спешит подкреплять слова конкретными политическими шагами.