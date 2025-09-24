Reuters: Трамп поддержал возврат территорий Киеву, но переложил помощь на Европу
Комментарии президента США Дональда Трампа о поддержке возвращения Украиной всех территорий стали неожиданным поворотом в его риторике, однако аналитики полагают, что за этой поддержкой скрывается желание дистанцироваться от прямого участия США в конфликте и передать основную ответственность Европе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на своих экспертов.
По мнению экспертов, Трамп стремится сохранить имидж эффективного миротворца, но не спешит подкреплять слова конкретными политическими шагами.
«Он, похоже, начинает понимать сложность конфликта и даже испытывает разочарование в [президенте России Владимире] Путине, но все еще избегает роли США как лидера в этом вопросе», – отметил директор по международной безопасности в RUSI
В Европе это восприняли как недвусмысленный сигнал: в условиях неопределенности позиции Вашингтона именно Брюссель должен брать на себя большую часть военной и финансовой поддержки Киева.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль признал, что Европа может и должна сделать больше. Он отметил, что далеко не все страны выполнили свои обещания перед Украиной, и призвал пересмотреть доступные ресурсы для помощи.
В реальности же США, будучи крупнейшим донором Украины, при администрации Трампа уже сократили военное участие и настаивают, чтобы Европа взяла на себя большую часть оборонных расходов. Отчасти это уже происходит: европейские страны увеличили расходы и запустили механизм передачи вооружений Киеву за счет НАТО.
Тем не менее наблюдатели не исключают, что Трамп может снова изменить курс. «Всего один звонок Путину – и все может развернуться в другую сторону», – считает Мелвин.
23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. До этого он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.