Минторг США одобрил экспорт чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов

По данным издания, переговоры зашли в тупик из-за опасений США относительно возможной утечки технологий в Китай. Источники заявили, что сделка может быть заключена только при условии, что ОАЭ примут дополнительные требования, направленные на защиту интересов национальной безопасности. В частности, Вашингтон настаивал на исключении G42, специализирующейся на искусственном интеллекте, из списка получателей американских чипов. По проекту соглашения на фирму должно было приходиться 20% поставок полупроводников.