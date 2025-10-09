Минторг США одобрил экспорт чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов
Министерство торговли США выдало американскому производителю графических процессоров Nvidia Corp. лицензии на экспорт чипов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседник агентства уточнил, что выдача лицензий была одобрена в ответ на планы правительства ОАЭ инвестировать значительные средства в экономику США. Объемы инвестиций или поставок чипов источник не раскрыл.
Отмечается, что лицензии на поставку процессоров Nvidia были выданы впервые с тех пор, как президент США Дональд Трамп занял пост американского лидера. Вашингтон ввел ограничения на поставки ИИ-чипов в страны Персидского залива в 2023 г. в связи с опасениями их передачи в Китай.
17 июля The Wall Street Journall писала, что представители администрации Трампа препятствуют завершению работы над соглашением по закупкам ОАЭ передовых чипов для ИИ Nvidia на миллиарды долларов.
По данным издания, переговоры зашли в тупик из-за опасений США относительно возможной утечки технологий в Китай. Источники заявили, что сделка может быть заключена только при условии, что ОАЭ примут дополнительные требования, направленные на защиту интересов национальной безопасности. В частности, Вашингтон настаивал на исключении G42, специализирующейся на искусственном интеллекте, из списка получателей американских чипов. По проекту соглашения на фирму должно было приходиться 20% поставок полупроводников.