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WSJ: в администрации Трампа препятствуют сделке с ОАЭ по закупке чипов

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Представители администрации президента США Дональда Трампа препятствуют завершению работы над соглашением по закупкам Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) передовых чипов для искусственного интеллекта Nvidia на миллиарды долларов. Об этом пишет The Wall Street Journall (WSJ).

Отмечается, что в администрации Трампа действуют «из соображений национальной безопасности». Переговоры США и ОАЭ зашли в тупик из-за опасений Вашингтона относительно возможной утечки технологий в Китай. По данным источников издания, сделка может быть заключена лишь при условии, что ОАЭ примут дополнительные требования Вашингтона, направленные на защиту интересов национальной безопасности. В том числе, Вашингтон настаивает на исключении компании G42, специализирующейся на искусственном интеллекте, из списка получателей американских чипов. По проекту соглашения, на эту фирму должно было приходиться 20% поставок полупроводников. В настоящее время министерство торговли США не готово санкционировать данные поставки, однако, по информации источников, в перспективе такая возможность не исключается.

Отмечается, что Трамп поддержал сделку в ходе майской поездки на Ближний Восток. По данным WSJ, стороны надеялись быстро проработать детали. Указывается также, что разработчик чипов Nvidia с нетерпением ждал начала продаж.

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