WSJ: в администрации Трампа препятствуют сделке с ОАЭ по закупке чипов

Отмечается, что в администрации Трампа действуют «из соображений национальной безопасности». Переговоры США и ОАЭ зашли в тупик из-за опасений Вашингтона относительно возможной утечки технологий в Китай. По данным источников издания, сделка может быть заключена лишь при условии, что ОАЭ примут дополнительные требования Вашингтона, направленные на защиту интересов национальной безопасности. В том числе, Вашингтон настаивает на исключении компании G42, специализирующейся на искусственном интеллекте, из списка получателей американских чипов. По проекту соглашения, на эту фирму должно было приходиться 20% поставок полупроводников. В настоящее время министерство торговли США не готово санкционировать данные поставки, однако, по информации источников, в перспективе такая возможность не исключается.