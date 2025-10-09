Газета
Зеленский заявил, что устроит блэкаут в Курской и Белгородской областях

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской и Белгородской областях может наступить блэкаут, если масштабные отключения электроэнергии продолжатся на территории его государства, передает украинское издание «Страна».

4 октября Минобороны России сообщило, что российская армия поразила на Украине объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) республики. 

До этого компания «Черниговоблэнерго» писала, что после атаки беспилотников ночью в Черниговской области повреждения получили несколько объектов электроснабжения.

