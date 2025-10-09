Россия и Таджикистан заключили договоры о развитии трудовой миграции

Россия и Таджикистан заключили договоры о развитии трудовой миграцииПутин сообщил, что в РФ живет более миллиона граждан Таджикистана
Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе.
«Были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», – отметил Рахмон.
Среди подписанных документов:
касающиеся медицинского освидетельствования граждан республики для работы в РФ,
об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ,
о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.
Президент РФ Владимир Путин также заявил, что в России живут и трудятся свыше 1 млн граждан Таджикистана.
«Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», – сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Лидер РФ отметил, что российские власти стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, сообщил о подписании договоров о развитии трудовой миграции.
Переговоры Путина и Рахмона состоялись 9 октября во Дворце нации в Душанбе. Перед началом переговоров прошла церемония официальной встречи: президентов приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран. Лидеры поприветствовали участников делегаций, после чего перед ними прошел марш почетного караула.
Это уже четвертая встреча Путина и Рахмона в 2025 г. Предыдущая состоялась 1 сентября на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Визит российского лидера в Душанбе проходит накануне саммита «Центральная Азия – Россия» и заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на 10 октября.