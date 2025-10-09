О чем рассказал Путин на переговорах с Рахмоном в Душанбе

Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана. Торговый оборот между странами в 2024 г. увеличился на 7,1% до $1,5 млрд, а за семь месяцев 2025 г. – еще на 17,3%. Между Россией и Таджикистаном работает межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, более 70 российских регионов поддерживают прямые торгово-экономические отношения с Таджикистаном – в частности, в сфере машиностроения, транспорта, энергетики, добычи полезных ископаемых, в строительстве, сельском хозяйстве. В Таджикистане есть 201-я российская военная база, которая обеспечивает безопасность и недопущение радикально настроенных элементов в страну, а также борется с терроризмом и наркотрафиком. Андрей Белоусов 8 октября как раз посетил эту базу. Здесь министру обороны представили беспилотники разных типов, а также средства борьбы с ними.