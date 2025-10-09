О чем рассказал Путин на переговорах с Рахмоном в Душанбе

О чем рассказал Путин на переговорах с Рахмоном в ДушанбеПрезидент России находится в Таджикистане с государственным визитом
Во Дворце нации в Душанбе проходят переговоры Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Перед переговорами прошла церемония официальной встречи двух лидеров. Она проходила на площади перед Дворцом нации. Глав государств приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран. Путин и Рахмон поприветствовали почетный караул, а затем членов делегаций. Затем перед двумя президентами прошел марш почетного караула.
На протокольной части переговоров Рахмон поприветствовал Путина в Таджикистане. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. «Очень рады видеть вас в Душанбе», – сказал Рахмон.
Путин в ответ поблагодарил за приглашение посетить Таджикистан: «Всё это связано с определенной внешней стороной дела, с протокольной. Но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствуют и внешней атрибутике». Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1993 г. и все договоренности по нему выполняются, сказал Путин. По его словам, развивается торговый оборот между странами – рост в 7% в 2024 г. (до $1,5 млрд. – «Ведомости»), за первые семь месяцев 2025 г. рост составил еще 17%.
«В ходе этого визита мы тоже запланировали ряд серьезных шагов. Должны совместное заявление сделать, содержательное. Оно не носит декларативный характер, наполнено содержанием. Должны определить наше движение по всем направлениям в будущем, сверстать определенные планы», – сказал Путин. Он отметил, что Россия и Таджикистан ведут постоянную работу в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил своего коллегу за внимание к русской культуре и русскому языку – главы государств открывали несколько школ в Таджикистане.
«А если возникают какие-то шероховатости – безусловно, если необходимо будет, вынесем и на наш с вами уровень и всё организуем таким образом, чтобы создать условия для поступательного развития российско-таджикистанских отношений по всем этим важнейшим направлениям», – сказал Путин.
После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций. В российскую делегацию вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие члены правительства. Также в делегации глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава Росгвардии Виктор Золотов. После переговоров будет обмен документами и заявление для СМИ.
Между Россией и Таджикистаном работает межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, более 70 российских регионов поддерживают прямые торгово-экономические отношения с Таджикистаном – в частности, в сфере машиностроения, транспорта, энергетики, добычи полезных ископаемых, в строительстве, сельском хозяйстве. В Таджикистане есть 201-я российская военная база, которая обеспечивает безопасность и недопущение радикально настроенных элементов в страну, а также борется с терроризмом и наркотрафиком. Андрей Белоусов 8 октября как раз посетил эту базу. Здесь министру обороны представили беспилотники разных типов, а также средства борьбы с ними.
В этом году это уже четвертая встреча Путина и Рахмона, последний раз они встречались на полях саммита ШОС в Тяньцзине 1 сентября. Государственный визит Владимира Путина в Таджикистан проходит в преддверии саммита «Центральная Азия – Россия», который также состоится 9 октября, и заседания Совета глав государств СНГ 10 октября. Перед началом саммита Путин также проведет переговоры с приехавшим в Душанбе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.