Песков анонсировал встречу Путина с Алиевым в рамках его визита в Таджикистан

Ведомости

В рамках визита в Таджикистан президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.

Тем не менее 7 октября Алиев поздравил Путина с днем рождения. В ходе телефонного разговора лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений между Баку и Москвой. В Кремле назвали этот звонок важным.

В Кремле оценили важность звонка Алиева Путину

Политика / Международные отношения

Путин прибыл в Таджикистан 8 октября по приглашению президента страны Эмомали Рахмона. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что 9 октября во Дворце нации в Душанбе состоится церемония официальной встречи и представление делегаций двух стран. После этого начнется рабочая программа, которая включает в себя встречу Путина и Рахмона в формате тет-а-тет. На ней будет обсуждаться широкий спектр политических и экономических вопросов, включая безопасность и торговлю, а также региональные проблемы.

После окончания визита и встречи с Рахмоном 9 октября Путин останется в Душанбе, где примет участие в еще двух мероприятиях – втором саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. 

