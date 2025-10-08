Песков анонсировал встречу Путина с Алиевым в рамках его визита в Таджикистан

Путин прибыл в Таджикистан 8 октября по приглашению президента страны Эмомали Рахмона. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что 9 октября во Дворце нации в Душанбе состоится церемония официальной встречи и представление делегаций двух стран. После этого начнется рабочая программа, которая включает в себя встречу Путина и Рахмона в формате тет-а-тет. На ней будет обсуждаться широкий спектр политических и экономических вопросов, включая безопасность и торговлю, а также региональные проблемы.