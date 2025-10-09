«Нефтогаз Украины» взял кредит в $72,6 млн на закупку импортного газа

9 октября Bloomberg писал, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.