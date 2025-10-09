Газета
Сийярто: Зеленский полностью утратил связь с реальностью

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский говорит вещи, которые могут вызывать негодование. Это можно объяснить тем, что он окончательно утратил связь с реальностью, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

«Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза. Уважаемый господин президент, это решать не вам. Этот вопрос решают не те, кто хочет вступить в ЕС, а те, кто уже в нем находится», – подчеркнул венгерский министр.

Он отметил, что решение о вступлении какой-либо страны в объединение принимается только единогласно. Венгрия же выступает против присоединения Украины, напомнил в очередной раз Сийярто.

3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что видит в интеграции Украины в европейское сообщество возможность для втягивания Европы в прямой военный конфликт с Россией. Он подчеркнул, что, в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров.

