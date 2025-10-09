Газета
Главная / Политика /

Европарламент призвал унифицировать санкции против РФ, Ирана, КНДР и Белоруссии

Ведомости

Европарламент (ЕП) призвал унифицировать санкции против России и наложить такие же рестрикции на Белоруссию, Иран и КНДР, говорится в тексте резолюции ЕП. Этот документ носит рекомендательный характер и не обязывает страны ЕС следовать ему.

«[ЕП] призывает совет вместе со своими американскими партнерами сохранить и расширить свою политику санкций против России и применить аналогичную политику санкций ко всем государствам, оказывающим содействие, включая Белоруссия, Иран и Северную Корею», – указано в публикации Европарламента.

Кроме того, резолюция призывает ЕК как можно скорее принять 19-й пакет ограничений и ввести санкции против китайских компаний. В этот же день ТАСС писал со ссылкой на дипломатический источник в Бельгии, что разногласия между членами ЕС по поводу новых рестрикций в отношении России сохраняются. В связи с этим его утверждение переносится до саммита ЕС, запланированного на 23–24 октября в Брюсселе.

9 октября депутаты также призвали страны объединения сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. В ходе заседания они осудили якобы эскалационные действия России по нарушению воздушного пространства стран – участниц Евросоюза.

