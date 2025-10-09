Европарламент призвал унифицировать санкции против РФ, Ирана, КНДР и Белоруссии

Кроме того, резолюция призывает ЕК как можно скорее принять 19-й пакет ограничений и ввести санкции против китайских компаний. В этот же день ТАСС писал со ссылкой на дипломатический источник в Бельгии, что разногласия между членами ЕС по поводу новых рестрикций в отношении России сохраняются. В связи с этим его утверждение переносится до саммита ЕС, запланированного на 23–24 октября в Брюсселе.