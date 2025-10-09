Путин рассказал о причинах крушения самолета AZAL

Путин рассказал о причинах крушения самолета AZALПрезидент РФ связал авиакатастрофу с появлением в небе украинских беспилотников
В день крушения самолета авиакомпании AZAL Россия «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам президента РФ, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили напрямую самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Президент предположил, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами, а их обломками.
Путин также отметил, что экипаж самолета AZAL получил предложение о посадке в Махачкале, но решил направиться в аэропорт базирования.
Он подчеркнул, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL.