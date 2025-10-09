Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал о причинах крушения самолета AZAL

Президент РФ связал авиакатастрофу с появлением в небе украинских беспилотников
Ведомости

В день крушения самолета авиакомпании AZAL Россия «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам президента РФ, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили напрямую самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Президент предположил, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами, а их обломками.

Путин также отметил, что экипаж самолета AZAL получил предложение о посадке в Махачкале, но решил направиться в аэропорт базирования.

Он подчеркнул, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте