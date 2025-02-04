Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZALПовреждения самолету, вероятно, были нанесены внешними объектами
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое 25 декабря потерпело крушение около города Актау. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный. После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку. В процессе возврата были потеряны основные системы управления самолета.
Согласно данным бортового речевого самописца, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Кроме того, зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу и начало разгерметизации кабины. Далее фиксируется повторный звуковой удар. Командир по внутренней связи связался с бортпроводником для уточнения ситуации, на что тот доложил: «Взорвалось два сидения». Экипаж посчитал, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки.
Согласно распечатке переговоров, на борту стал заканчиваться кислород и некоторые пассажиры начали терять сознание. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки, но там в результате столкновения с землей самолет разрушился и частично сгорел.
Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.
«Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна», – говорится в отчете.
Кроме того, комиссией по расследованию в присутствии уполномоченных представителей Бразилии, Азербайджана и правоохранительных органов Казахстана извлечено большое количество посторонних объектов, которые сохранились в глухих повреждениях. Они направлены на дополнительную судебную экспертизу. В отчете опубликованы фотографии части этих посторонних металлических объектов.
В документе отмечается, что отчет выпущен до окончания расследования авиационного происшествия и представленная в нем информация может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.
25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, 25 граждан Азербайджана и семеро граждан России.