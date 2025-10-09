Европарламент призвал разрешить бить по России западным оружием без ограничений

9 октября верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас в интервью Die Zeit признала, что Украина не сможет справиться в одиночку в конфликте с Россией. Так она прокомментировала вопрос о том, сможет ли республика вернуть утраченные территории. Каллас призвала продолжать поддерживать Киев, в том числе увеличивая объемы поставок оружия.