Европарламент призвал разрешить бить по России западным оружием без ограничений
Европарламент призвал страны Евросоюза (ЕС) разрешить Украине удары по России западным оружием без ограничений, говорится в принятой ЕП резолюции.
«[Европарламент] настоятельно призывает все государства-члены немедленно <...> снять ограничения на использование поставляемых Украине западных вооружений против военных целей на территории России», – указано в документе.
Кроме того, депутаты призвали объединение стран увеличить объемы военной помощи и совместно закупить для Киева дополнительные вооружения, «особенно боеприпасы для систем ПВО».
9 октября верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас в интервью Die Zeit признала, что Украина не сможет справиться в одиночку в конфликте с Россией. Так она прокомментировала вопрос о том, сможет ли республика вернуть утраченные территории. Каллас призвала продолжать поддерживать Киев, в том числе увеличивая объемы поставок оружия.