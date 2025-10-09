Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Европарламент призвал разрешить бить по России западным оружием без ограничений

Ведомости

Европарламент призвал страны Евросоюза (ЕС) разрешить Украине удары по России западным оружием без ограничений, говорится в принятой ЕП резолюции.

«[Европарламент] настоятельно призывает все государства-члены немедленно <...> снять ограничения на использование поставляемых Украине западных вооружений против военных целей на территории России», – указано в документе.

Кроме того, депутаты призвали объединение стран увеличить объемы военной помощи и совместно закупить для Киева дополнительные вооружения, «особенно боеприпасы для систем ПВО».

9 октября верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас в интервью Die Zeit признала, что Украина не сможет справиться в одиночку в конфликте с Россией. Так она прокомментировала вопрос о том, сможет ли республика вернуть утраченные территории. Каллас призвала продолжать поддерживать Киев, в том числе увеличивая объемы поставок оружия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь