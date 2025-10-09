Газета
Жителей подконтрольного Украине Славянска в ДНР призвали к эвакуации

Жителей города Славянск в ДНР, который находится под контролем Украины, призвали эвакуироваться якобы по соображениям безопасности. Об этом написал мэр Вадим Лях в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).  

Он указал, что призыв относится, в первую очередь, к семьям с детьми и пожилым людям. Это связано с тем, что отопительный сезон ожидается «сложным» из-за того, что энергосистема города повреждена.

«Нафтогаз» Украины 9 октября взял у Ощадбанка кредит в размере 3 млрд гривен (около $72,6 млн) для закупки импортного газа. В сообщении говорится, что эти средства помогут обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в стране.

