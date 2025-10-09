Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил лидера страны Ким Чен Ына за союзническую поддержку России. Он также отметил героизм бойцов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области.
Зампред Совбеза рассказал, что истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний.
«Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку спецоперации. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область – этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах», – заявил Медведев.
8 октября Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом во главе делегации «Единой России». По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК).
Трудовая партия Кореи, созданная в 1945 г., является правящей партией в КНДР. Ее возглавляет лидер государства Ким Чен Ын. 10 октября будет отмечаться годовщина основания ТПК.