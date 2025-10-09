Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

«Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку спецоперации. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область – этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах», – заявил Медведев.