Al Mayadeen: Израиль нанес удар по школе «Ярмук» в Газе
После достижения договоренностей по первому пункту плана по миру с «Хамасом» Израиль нанес удар по школе «Ярмук» в городе Газа. Ее используют как объект для перемещенных лиц, сообщил телеканал Al Mayadeen.
В результате пострадали несколько палестинцев. Сейчас их доставили в баптистскую больницу.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предполагающего скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
Согласно информации Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня предусматривает постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.