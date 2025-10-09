Токаев предложил создать Совет министров Центральной Азии и России по экологии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по вопросам экологии. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
На саммите «Россия – Центральная Азия» в Душанбе Токаев отметил, что государства региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами, требующими системных и согласованных решений.
«Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия», – сказал Токаев.
Саммит «Россия – Центральная Азия» проходит 9 октября в Душанбе. Как уточняли в Кремле, лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана обсуждают укрепление сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, энергетической и других сферах.