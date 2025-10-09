Газета
Политика

В Душанбе начался саммит «Центральная Азия – Россия»

Ведомости

В столице Таджикистана начал работу саммит «Центральная Азия – Россия». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Как уточнили в Кремле, лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана обсудят вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с государственным визитом. В его программе – участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Также прошел ряд международных встреч. Визит российского лидера продлится до 10 октября, по итогам поездки запланирован пресс-подход.

9 октября Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Кроме того, состоялась встреча президента России с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым – первая полноформатная после ухудшения отношений между странами из-за катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» (Azal) в декабре 2024 г. Переговоры продолжались около часа. Путин принес Алиеву извинения за то, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.

По словам российского лидера, причины катастрофы связаны с присутствием в небе украинского беспилотника. Он сообщил, что в тот день Россия отслеживала три БПЛА, пересекших границу, а две ракеты системы ПВО взорвались рядом с самолетом, не попав в него напрямую. Борт, по предварительным данным, мог быть задет обломками. Путин заявил, что Россия выплатит компенсации семьям погибших и даст правовую оценку действиям всех причастных.

