В Душанбе начался саммит «Центральная Азия – Россия»

По словам российского лидера, причины катастрофы связаны с присутствием в небе украинского беспилотника. Он сообщил, что в тот день Россия отслеживала три БПЛА, пересекших границу, а две ракеты системы ПВО взорвались рядом с самолетом, не попав в него напрямую. Борт, по предварительным данным, мог быть задет обломками. Путин заявил, что Россия выплатит компенсации семьям погибших и даст правовую оценку действиям всех причастных.