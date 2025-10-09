Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZAL

По словам Путина, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета. Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Он рассказал, что Россия тогда «вела» три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего обломками, а не поражающими элементами.