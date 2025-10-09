Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZAL

Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZALПутин и Алиев провели первые переговоры после ухудшения отношений между РФ и Азербайджаном
Владимир Путин проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это первая их полноформатная встреча после ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, которое произошло после катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г.
Переговоры начались примерно с полуторачасовым опозданием. Лидеры пожали друг другу и шли на них с улыбкой. Президент России начал с того, что предложил обсудить ситуацию с катастрофой самолета. Он напомнил, что принес извинения Алиеву в том, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.
Как произошла авиакатастрофа
По словам Путина, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета. Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Он рассказал, что Россия тогда «вела» три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего обломками, а не поражающими элементами.
Экипажу самолета было предложено сесть в Махачкале, но они приняли решение лететь в аэропорт базирования. По словам Путина, причины крушения самолета стали понятны после анализа произошедшего.
Путин заявил, что Россия выплатит компенсации жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват.
«Конечно эти слова связаны с этой трагедией и направлены на моральную поддержку семей. Но в таких случаях <…> не вернуть людей, которые ушли из жизни в результате трагедии. Но наш долг повторяю еще раз – мы с вами с самого начала об этом договаривались – дать объективную оценку всему, что происходило и объявить истинную причину», – сказал Путин.
Как возник разлад в отношениях Баку и Москвы
Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились в декабре 2024 г. Тогда самолет «Азербайджанских авиалиний», совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек, который были на борту, выжили 29.
Самолет на подлете к Грозному развернулся и полетел в сторону казахстанского города Актау, который являлся запасным аэродромом. Борт подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, но долететь не успел и потерпел крушение. На борту были граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.
В аэропорту Чечни сообщали, что борт не приняли из-за погодных условий. Но кроме этого на Грозный в тот день шла атака дронов ВСУ и вводился план «Ковер». Пассажиры, выжившие в авиакатастрофе, говорили, что слышали несколько взрывов, а хвостовая часть самолета имела множество отверстий. Уголовные дела были возбуждены в России, Азербайджане и Казахстане.
Через три дня после авиакатастрофы Путин позвонил Алиеву. В сообщении на сайте Кремля говорилось, что президент России «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».
В разговоре также была затронута тема, что самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники и ПВО отражала нападения.
Но на следующий день после звонка Алиев заявил, что Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения Азербайджану за авиакатастрофу, кроме того он потребовал от российских властей наказать виновных, выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Он отметил, что условие про извинения были выполнены.
Задержания в Екатеринбурге и Баку
Затем начался новый виток эскалации отношений между двумя странами. В конце июня в Екатеринбурге задержали несколько человек из азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах и покушениях на убийство, совершенных в городе в 2001 г., 2010 г., 2011 г. Двое подозреваемых Гусейн и Зияддин Сафаровы при задержании скончались. Азербайджан возбудил уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью в связи с гибелью двух своих граждан, сообщила генпрокуратура страны.
В итоге в Баку задержали десять россиян – двух журналистов «Sputnik Азербайджан» и сотрудников IT-компаний, которых обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях. В суд их привезли избитыми. В России же прошли новые задержания представителей азербайджанской диаспоры, в частности, главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и бизнесмена Вагифа Сулейманова.
Реакция в Киеве и встречи с Зеленским
Охлаждение отношений между Москвой и Баку не осталось без внимания Киева. Зеленский позвонил Алиеву через несколько дней после авиакатастрофы. Он заявил, что на фотографиях с места катастрофы видны повреждения «напоминающие удар ракетой ПВО». По его словам, Киев готов поддержать Азербайджан в этой ситуации. Зеленский звонил Алиеву и после ситуации в Екатеринбурге и выразил ему поддержку.
Зеленский и Алиев несколько раз встречались в 2025 г. Последняя их встреча состоялась 2 октября на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. В июле же Алиев накануне Шушинского глобального медиафорума сделал громкие заявления по поводу Украины, в том числе призвал страну «не соглашаться на оккупацию».
«Это главный совет. И это то, что сделали мы», – заявил тогда Алиев.
Он предложил использовать опыт Азербайджана, который добился возвращения Карабаха военным путем. Тогда же Алиев сказал, что Азербайджан обратиться в международные суды с иском к России по поводу катастрофы самолета.
Контакты Москвы и Баку
В марте 2025 г. Путин, а также его коллеги президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон созванивались с Алиевым. Была договоренность, что глава Азербайджана приедет в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Однако на парад он не приехал из-за участия в памятных мероприятиях, посвященных своему отцу Гейдару Алиеву.
Путин 22 августа поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, супругу главы страны. В поздравительном письме Путин просил передать привет Алиеву, сообщало азербайджанское агентство «Азертадж».
На параде Победы во Второй мировой войне в Пекине 3 сентября Путин и Алиев пожали руки, но разговора не состоялось. Однако 7 октября Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения. Пресс-служба президента Азербайджана сообщала, что лидеры также обсудили текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами.