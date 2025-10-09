Полиция предотвратила теракт против премьера Бельгии

До этого, 2 октября, стало известно, что власти Германии ограничили работу аэропорта Мюнхена из-за замеченных в воздушном пространстве беспилотников. Точное количество БПЛА в районе аэропорта не установлено. До этого инциденты с дронам происходили в Дании и Норвегии.