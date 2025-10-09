Полиция предотвратила теракт против премьера Бельгии
Бельгийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта против политиков в Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на федерального прокурора Энн Франсен. Целью мог быть и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Есть признаки того, что целью было совершение террористического акта в джихадистских целях против политиков», – сказала Франсен.
Для осуществления теракта подозреваемые 2001, 2002 и 2007 г. р. собирались создать беспилотник. Двое из задержанных еще допрашиваются полицией, один из них отпущен.
Источники RTBF заявили, что целью нападения стал премьер-министр Барт де Вевер. Прокуратура пока не комментировала этот вопрос, но министр иностранных дел Максим Прево подтвердил, что целью нападения мог стать премьер.
3 октября над военной базой в Эльзенборне на востоке провинции Льеж в Бельгии заметили 15 БПЛА неизвестного происхождения. Собеседники издания VRT говорили, что беспилотники обнаружили случайно во время испытаний оборудования для наблюдения.
До этого, 2 октября, стало известно, что власти Германии ограничили работу аэропорта Мюнхена из-за замеченных в воздушном пространстве беспилотников. Точное количество БПЛА в районе аэропорта не установлено. До этого инциденты с дронам происходили в Дании и Норвегии.