Над военной базой в Бельгии заметили 15 беспилотников
Над военной базой в Эльзенборне на востоке провинции Льеж в Бельгии заметили 15 БПЛА неизвестного происхождения. Об этом сообщает VRT со ссылкой на минобороны страны.
Собеседники издания рассказали, что беспилотники обнаружили случайно во время испытаний оборудования для наблюдения. Бельгийские военные начали расследование.
БПЛА засекли около 13:45 по местному времени (12:45 мск). Отмечается, что база расположена в нескольких километрах от границы с Германией.
Вечером 2 октября стало известно, что власти Германии ограничили работу аэропорта Мюнхена из-за замеченных в воздушном пространстве беспилотников. Точное количество БПЛА в районе аэропорта не установлено. Об их принадлежности также не сообщалось.
Издание BT со ссылкой на заявление полиции 27 сентября писало, что датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение дронов.