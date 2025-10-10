В ДНР обнаружили подземный туннель ВСУ в 700 метров
Российские военные обнаружили подземный туннель длиной около 700 м, вырытый украинскими силами на константиновском направлении в ДНР. Об этом рассказал «РИА Новости» командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
По его словам, ход пролегал через всю лесополосу, что позволяло украинским подразделениям скрытно перемещаться и вести длительную оборону.
Командир отметил, что с воздуха такие укрытия трудно обнаружить даже при помощи беспилотников. «Один вход и один выход», – добавил он, уточнив, что все боевики, находившиеся в туннеле, были уничтожены.
Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. 2 октября на пленарной сессии клуба «Валдай» президент Владимир Путин сообщал, что российские войска вошли в Константиновку – один из ключевых оборонительных рубежей ВСУ, созданный при участии западных специалистов.
2 октября на пленарной сессии клуба «Валдай» президент Владимир Путин сообщал, что российские войска вошли в Константиновку – один из ключевых оборонительных рубежей ВСУ, созданный при участии западных специалистов.