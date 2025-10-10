Армия России поразила объекты энергетики на Украине
В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные БПЛА.
По данным российского оборонного ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
В ночь на 10 октября силы ПВО России сбили 23 беспилотника, по 10 из которых было ликвидировано в Белгородской области и над Черным морем, информировало Минобороны РФ. Еще три БПЛА российские военные нейтрализовали в Брянской области. Кроме того, с 7:00 до 8:00 мск того же дня было уничтожено девять украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.