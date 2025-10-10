Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По 10 воздушных целей было поражено в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА российские военные сбили в небе над территорией Брянской области.

С вечера 9 октября и в течение ночи действовали ограничения в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об отмене меры представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 05:40 мск.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь