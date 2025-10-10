Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По 10 воздушных целей было поражено в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА российские военные сбили в небе над территорией Брянской области.
С вечера 9 октября и в течение ночи действовали ограничения в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об отмене меры представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 05:40 мск.