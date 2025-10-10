Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Раскол в правящей коалиции Японии может лишить Такаити шанса стать премьером

Ведомости

Правящая коалиция Японии распалась после того, как младший партнер – партия «Комэйто» – выступила против нового лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. Как сообщает агентство Reuters, это серьезно снижает ее шансы стать первой женщиной-премьером страны.

Такаити, недавно избранная на пост главы ЛДП, должна получить одобрение парламента, однако у партии не хватает голосов. По данным издания, главная оппозиционная сила уже призвала другие партии поддержать альтернативного кандидата.

Лидер «Комэйто» Тэцуо Сайто заявил, что 26-летнее партнерство прекратилось «из-за неадекватных объяснений ЛДП по поводу скандала с политическим финансированием». По его словам, партия не будет поддерживать Такаити на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября. Для большинства в нижней палате ЛДП не хватает 37 мест.

После выхода «Комэйто» Такаити может попытаться заключить новые союзные соглашения, однако оппозиционная Конституционно-демократическая партия уже заявила о готовности поддержать Юитиро Тамаки, который может стать основным конкурентом Такаити в борьбе за пост премьер-министра.

6 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президент США Дональд Трамп досрочно поздравил Японию с назначением первой женщины на пост главы правительства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её