Раскол в правящей коалиции Японии может лишить Такаити шанса стать премьером
Правящая коалиция Японии распалась после того, как младший партнер – партия «Комэйто» – выступила против нового лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. Как сообщает агентство Reuters, это серьезно снижает ее шансы стать первой женщиной-премьером страны.
Такаити, недавно избранная на пост главы ЛДП, должна получить одобрение парламента, однако у партии не хватает голосов. По данным издания, главная оппозиционная сила уже призвала другие партии поддержать альтернативного кандидата.
Лидер «Комэйто» Тэцуо Сайто заявил, что 26-летнее партнерство прекратилось «из-за неадекватных объяснений ЛДП по поводу скандала с политическим финансированием». По его словам, партия не будет поддерживать Такаити на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября. Для большинства в нижней палате ЛДП не хватает 37 мест.
После выхода «Комэйто» Такаити может попытаться заключить новые союзные соглашения, однако оппозиционная Конституционно-демократическая партия уже заявила о готовности поддержать Юитиро Тамаки, который может стать основным конкурентом Такаити в борьбе за пост премьер-министра.
6 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президент США Дональд Трамп досрочно поздравил Японию с назначением первой женщины на пост главы правительства.