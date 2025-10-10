Раскол в правящей коалиции Японии может лишить Такаити шанса стать премьером

Лидер «Комэйто» Тэцуо Сайто заявил, что 26-летнее партнерство прекратилось «из-за неадекватных объяснений ЛДП по поводу скандала с политическим финансированием». По его словам, партия не будет поддерживать Такаити на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября. Для большинства в нижней палате ЛДП не хватает 37 мест.