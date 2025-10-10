Газета
Главная / Политика /

Путин: Нобелевский комитет в значительной степени утратил свой авторитет

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нанесли серьезный ущерб репутации этой награды. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что награда должна вручаться за реальные заслуги. Он добавил, что сегодня авторитет премии, на его взгляд, «в значительной степени утрачен».

«Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы», – сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

