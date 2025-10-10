Путин объяснил выбор места для встречи с командирами 7 октября
Судьба России всегда в значительной степени находится в руках народа России, но сейчас на фронте находятся военные. Они решают вопросы судьбоносного характера для РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.
Глава государства пояснил, что встретился с командирами группировок войск в свой день рождения именно в Петропавловской крепости, потому что сейчас военные защищают то, что создал Петр Первый и его последователи.
В своей день рождения, 7 октября, Путин принял доклады от командующих группировками войск на совещании в Санкт-Петербурге. В ходе разговора президент РФ подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.