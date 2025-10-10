Газета
Главная / Политика /

Путин анонсировал появление в России нового оружия

Ведомости

В скором времени российская сторона может объявить о появлении у нее нового оружия. Сейчас проходят его успешные испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.

Он отметил, что новизна и современность этих вооружений «на очень высоком уровне». Кроме того, российский лидер отметил, что новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у любого другого ядерного государства. К тому же Москва активно их развивает.

10 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия имеет в арсенале другие новейшие вооружения помимо комплекса «Орешник». При этом он не уточнил, о каких вооружениях идет речь, поскольку не может называть «то, что мне не положено называть». «Но [они] есть», – добавил Рябков.

В ноябре 2024 г. Россия впервые применила ракету средней дальности «Орешник» для ударов по территории Украины. Ракеты поразили объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

