Путин анонсировал появление в России нового оружия

10 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия имеет в арсенале другие новейшие вооружения помимо комплекса «Орешник». При этом он не уточнил, о каких вооружениях идет речь, поскольку не может называть «то, что мне не положено называть». «Но [они] есть», – добавил Рябков.