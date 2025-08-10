Рябков рассказал о новейших вооружениях помимо «Орешника»
Россия имеет в арсенале другие новейшие вооружения помимо комплекса «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Орешник» – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», – сказал он (цитата по ТАСС).
Замглавы МИД РФ при этом не уточнил, о каких вооружениях идет речь, поскольку не может называть «то, что мне не положено называть». «Но [они] есть», – добавил Рябков.
В ноябре 2024 г. Россия впервые применила ракету средней дальности «Орешник» для ударов по территории Украины. Ракеты поразили объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».
Российский президент Владимир Путин заявлял, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.
В августе этого года Путин объявил, что в России произведен первый серийный «Орешник».