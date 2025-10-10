Путин рассказал об иконах со следами пуль в качестве подарка на день рождения
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Душанбе рассказал, что командующие группировками войск подарили ему на день рождения иконы военнослужащих. На них были видны следы от пуль.
«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль. И они мне передали эти иконы в подарок. Я им очень благодарен», – подчеркнул российский лидер.
По словам президента, он собирается встретиться и переговорить с бойцами. При этом «уже сейчас» он передал им слова благодарности. «И пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор», – добавил Путин.
7 октября глава государства отпраздновал день рождения, ему исполнилось 73 года. В этот день он встретился с командующими группировками войск в Санкт-Петербурге. На совещании Путин подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.