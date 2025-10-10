Путин рассказал об иконах со следами пуль в качестве подарка на день рождения

7 октября глава государства отпраздновал день рождения, ему исполнилось 73 года. В этот день он встретился с командующими группировками войск в Санкт-Петербурге. На совещании Путин подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.