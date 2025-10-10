Еврокомиссия подтвердила споры в минфинах ЕС по передаче Киеву активов РФ

Евросоюз (ЕС) будет проводить консультации со странами «большой семерки» (G7) по поводу так называемого репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов российских инвесторов. В европейских минфинах пока нет единого решения, заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на пресс-конференции после встречи глав минфинов европейских стран в Люксембурге.