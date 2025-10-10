Еврокомиссия подтвердила споры в минфинах ЕС по передаче Киеву активов РФ
Евросоюз (ЕС) будет проводить консультации со странами «большой семерки» (G7) по поводу так называемого репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов российских инвесторов. В европейских минфинах пока нет единого решения, заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на пресс-конференции после встречи глав минфинов европейских стран в Люксембурге.
«Мы обсудили планы предоставления Украине "репарационного кредита" за счет активов ЦБ России. Этот кредит будет погашен в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, Еврокомиссия предлагает провести предоплату репараций. Дискуссия будет продолжена», – сказал Домбровскис.
8 октября газета Financial Times писала, что Евросоюз продолжает оказывать на Бельгию давление, требуя разрешить использование активов РФ для предоставления Украине «репарационного кредита». По данным издания, речь идет о сумме около 140 млрд евро.
Комментируя ситуацию с таким займом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил действия европейский государств с работой банды: «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность!"». Кремль пообещал, что Россия не оставит их без ответа.