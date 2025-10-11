Захарова назвала актом отчаяния возвращение Лекорню на пост премьера Франции

11 октября президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню председателем французского кабмина. Он подал в отставку 6 октября, пробыв в этой же должности 27 дней. Такое решение было принято после того, как Лекорню объявил созванный им состав нового правительства. По его словам, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения». Кроме того, он отмечал наличие в республике проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».