Макрон назначил Лекорню премьером через несколько дней после его отставки

6 октября Лекорню подал прошение об отставке. Такое решение было принято после того, как премьер-министр обнародовал состав сформированного им нового правительства. По его словам, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения», отметив проблемы в республике с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». На посту он был 27 дней.