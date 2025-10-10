Макрон назначил Лекорню премьером через несколько дней после его отставки
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню председателем французского кабмина, передает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», – указано в заявлении дворца.
10 октября Le Parisien со ссылкой на источники писала со ссылкой на источники, что Макрон рассматривает возможность восстановить Лекорню на его должности после отставки. По словам собеседников газеты, в случае возникновения новых разногласий с парламентом президент допускает повторные выборы – вторые за год.
6 октября Лекорню подал прошение об отставке. Такое решение было принято после того, как премьер-министр обнародовал состав сформированного им нового правительства. По его словам, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения», отметив проблемы в республике с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». На посту он был 27 дней.