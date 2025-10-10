Le Parisien: Макрон допустил повторное назначение Лекорню на пост премьера

6 октября Лекорню подал прошение об отставке. Это случилось после того, как он обнародовал состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».