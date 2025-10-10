Le Parisien: Макрон допустил повторное назначение Лекорню на пост премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает повторное назначение Себастьена Лекорню премьер-министром страны после того, как он ушел в отставку спустя 27 дней на должности. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что в случае возникновения новых разногласий с парламентом Макрон допускает повторные выборы – вторые за год.
«Если это не сработает, он распустит парламент. Потому что у него нет плана Б», – отмечает один из источников Le Parisien.
По информации газеты, 9 октября Макрон ужинал с Лекорню в Елисейском дворце. Затем он провел закрытую встречу со своими сторонниками, чтобы подумать о составе правительства, в которое, как пишет Le Parisien, войдет большое количеством новых лиц.
6 октября Лекорню подал прошение об отставке. Это случилось после того, как он обнародовал состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».
The New York Times писала, что Макрон загнан в угол и может распустить парламент, что, скорее всего, приведет к росту поддержки Ле Пен и ее партии на следующих выборах.