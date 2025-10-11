Газета
ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника над шестью регионами России

Ведомости

В ночь с 10 на 11 октября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 дронов сбиты над Волгоградской областью, 15 – над Ростовской, три – над Ульяновской. Еще по два беспилотника уничтожены над Воронежской областью и Башкортостаном, один – над Саратовской областью.

В течение ночи вводились ограничения на работу российских аэропортов. Прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в Самаре, Казани, Ульяновске, Нижнекамске и др. В настоящее время ограничения действуют в аэропорту Уфы.

10 октября Минобороны РФ сообщило, что в ответ на атаки украинских беспилотников российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Удар был осуществлен высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. По данным ведомства, все заявленные цели были поражены.

