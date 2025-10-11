Медведев: Путин придает огромное значение связям с КНДР
Президент России Владимир Путин считает крайне важным развитие отношений между Москвой и Пхеньяном, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером страны Ким Чен Ыном. Видеозапись опубликована на странице зампреда во «ВКонтакте».
«Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента [России] Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей», – сказал он.
Медведев отметил также позицию КНДР по специальной военной операции и помощь северокорейских бойцов, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских сил. Он подчеркнул, что Москва всегда будет помнить «героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь». «Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», – добавил Медведев.
8 октября Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом во главе делегации «Единой России». По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК).