Медведев: Путин придает огромное значение связям с КНДР

Медведев отметил также позицию КНДР по специальной военной операции и помощь северокорейских бойцов, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских сил. Он подчеркнул, что Москва всегда будет помнить «героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь». «Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», – добавил Медведев.