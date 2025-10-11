В Эстонии закрыли проезд по частично проходящей по территории РФ дороге

По его словам, сначала с обеих сторон были выставлены патрули, которые рекомендовали водителям избегать этого района из-за повышенной активности российского подразделения. Педоск отметил, что дорога проходит по территории России, и при проезде через Саатсеский сапог «в любом случае нужно быть внимательным». Но в нынешней ситуации PPA оценивает риск выше обычного, поэтому участок решили временно закрыть «во избежание эскалации», добавил он.