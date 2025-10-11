В Эстонии закрыли проезд по частично проходящей по территории РФ дороге
Департамент полиции и погранохраны (PPA) Эстонии принял решение закрыть проезд через так называемый Саатсеский сапог, который частично проходит по территории Псковской области. Решение принято вечером 10 октября на фоне «более активного» передвижения российских пограничников, сообщает Postimees.
Закрытие этого участка дороги необходимо для обеспечения безопасности жителей республики и предотвращения возможных «провокаций и инцидентов», пояснил оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск.
«Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более активное передвижение, чем обычно», – приводит его слова издание.
По его словам, сначала с обеих сторон были выставлены патрули, которые рекомендовали водителям избегать этого района из-за повышенной активности российского подразделения. Педоск отметил, что дорога проходит по территории России, и при проезде через Саатсеский сапог «в любом случае нужно быть внимательным». Но в нынешней ситуации PPA оценивает риск выше обычного, поэтому участок решили временно закрыть «во избежание эскалации», добавил он.
Объезд организован через населенные пункты Вярска, Трески, Матсури и Сесники, полиция просит водителей следовать указаниям временных дорожных знаков, говорится в материале.